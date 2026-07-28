Турнир по футболу «Короли дворовых площадок» прошел в Подольске

На футбольном поле школы «Бородино» состоялся очередной, пятый по счету за текущий сезон, этап соревнований «Короли дворовых площадок». В этот раз за звание лучших боролись юные футболисты в возрастной категории до 15 лет.

В состязании приняли участие пять команд, которые сыграли по круговой системе. По итогам состязаний победителем этапа была признана команда «Зеленка», которая заслуженно получила кубок. Особую роль в проведении турнира сыграла выпускница подольского филиала Школы футбольного арбитра Наталья Семехина, которая профессионально судила все матчи.

Следующий этап турнира «Короли дворовых площадок» запланирован на 8 августа. Соревнования пройдут на поле стадиона «Подолье» в микрорайоне Львовский, где встретятся команды возрастных категорий U15 и U17.