Женский турнир по футболу пройдет в Химках 7 сентября

Первые в Подмосковье соревнования среди женских команд «Да! Мы в спорте» организуют на стадионе «Новые Химки» 7 сентября. Участие в нем примут свыше 250 спортсменок.

Бороться за победу будут 22 женские команды. Всего футболистки проведут более 110 матчей — по два 10-минутных тайма в каждой — на восьми мини-полях.

Инициатором проведения турнира выступил футбольный клуб спортивных мам «МамСити». Это первая в Химках любительская команда по футболу. Несмотря на то, что клуб еще молод, девушки уже заслужили золото в серебряном кубке Московской федерации. Также они ежегодно организуют соревнования по всему Подмосковью.

«К команде притягиваются очень активные девушки совершенно из разных сфер, разного возраста — от 18 до 50. У нас команда единомышленниц, мы объединены поддержкой друг друга», — поделилась руководитель команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы в спорте»» Екатерина Сурина.

Напомним, что ранее в Химках прошел масштабный турнир среди женских команд «МамСити», «Кутузово» и «НеМамкай». Его участницами стали свыше 30 местных спортсменок.

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