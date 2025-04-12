Турнир по функциональному многоборью ко Дню космонавтики прошел в Можайске

На сцене Можайского культурно-досугового центра состоялся уже традиционный пятый турнир «Время первых», приуроченный ко Дню космонавтики. На нем собрались более 50 участников, включая детей из Твери, Костромы и Рузы.

Все они являются членами спортивных клубов, которые поддерживают дружеские отношения с организаторами мероприятия. Место проведения было оформлено в «космическом» стиле: звезды, планеты и даже модель космонавта в скафандре создавали атмосферу настоящего космоса.

Участников поделили на возрастные категории — старшую и младшую, каждая из которых включала подгруппы. Ребята выполняли комплексы упражнений, которые требовали силы воли, правильной техники и стремления к победе. Судьи не только оценивали результаты, но и активно мотивировали участников.

Организаторами турнира выступили Можайский КДЦ и преподаватели физической культуры Денис Помазной, Никита Калинин и Никита Рычков, а также команда из более чем 10 судей, тренеров и помощников. Все они выразили уверенность, что такие события помогают детям учиться преодолевать себя и бороться за победу.

Участники получили грамоты, медали и памятные сувениры. Турнир «Время первых» стал не просто спортивным состязанием, но и настоящим праздником для подрастающего поколения.