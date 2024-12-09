Турнир по фиджитал-футболу прошел на стадионе «Метеор» в Балашихе

В Балашихе стартовала лига предприятий. Первая прошла 8 декабря по фиджитал-футболу.

Участники из семи предприятий соревновались в четырех дисциплинах: фиджитал-футболе, шахматах, баскетболе 3×3 и волейболе.

Турнир прошел на стадионе «Метеор». Первый тайм — на приставках, а окончательный — встреча на реальном поле.

«Награждение команд проходит по дисциплинам отдельно. За фиджитал-футбол выявляются победители на три призовых места. В шахматах, волейболе, и баскетболе 3×3 — общекомандный зачет, где за каждую дисциплину будут начисляться баллы», — рассказал организатор Балашихинской лиги предприятий Артем Артемьев.

После Нового года пройдет полномасштабный турнир на разных локациях в Балашихе.

Соревнования по шахматам, баскетболу 3×3 и волейболу состоялись в новом корпусе гимназии № 1 имени Героя России Баландина.

В итоге первое место заняла команда Научно-исследовательского инженерного института.

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