Турнир по фиджитал-футболу прошел на стадионе «Метеор» в Балашихе
В Балашихе стартовала лига предприятий. Первая прошла 8 декабря по фиджитал-футболу.
Участники из семи предприятий соревновались в четырех дисциплинах: фиджитал-футболе, шахматах, баскетболе 3×3 и волейболе.
Турнир прошел на стадионе «Метеор». Первый тайм — на приставках, а окончательный — встреча на реальном поле.
«Награждение команд проходит по дисциплинам отдельно. За фиджитал-футбол выявляются победители на три призовых места. В шахматах, волейболе, и баскетболе 3×3 — общекомандный зачет, где за каждую дисциплину будут начисляться баллы», — рассказал организатор Балашихинской лиги предприятий Артем Артемьев.
После Нового года пройдет полномасштабный турнир на разных локациях в Балашихе.
Соревнования по шахматам, баскетболу 3×3 и волейболу состоялись в новом корпусе гимназии № 1 имени Героя России Баландина.
В итоге первое место заняла команда Научно-исследовательского инженерного института.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».