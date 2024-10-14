Турнир по фиджитал-единоборствам прошел в Раменском

Уникальные соревнования по фиджитал-единоборствам прошли в Раменском городском округе. В Минспорте Подмосковья рассказали, что участники сначала сразились друг с другом на игровой приставке, а затем провели десятиминутные схватки по спортивной борьбе грэпплинг.

Команда «Savior Раменское» в составе Равиля Мутовалова, Дмитрия Петрова и Екатерины Яр сражалась за победу со сборными из Люберец, Жуковского и Рязани. Хозяевам соревнований удалось победить соперников.

​«Такой формат командного фиджитал-противостояния я видела только на Играх будущего в Казани. Счастлива быть частью такого события, мы в авангарде! У этого формата очень большой потенциал», — поделилась эмоциями профессиональный боец ММА, призер Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг Екатерина Яр.