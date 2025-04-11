Турнир по фехтованию на шпагах среди юниоров пройдет в Химках 12 апреля

Соревнования по фехтованию на шпагах среди юных спортсменов пройдут в школе № 29 в Химках 12 апреля. Турнир организуют ко Дню рождения Льва Васильевича Сайчука — советского спортсмена и тренера сборной Советского Союза по фехтованию с 1957 по 1977 год.

Лев Сайчук не только проявил себя в спорте, но и присоединился к рядам солдат Великой Отечественной войны и храбро защищал Родину на передовой. Об этом юным фехтовальщикам расскажут перед началом соревнований.

«Участники узнают о его героическом боевом пути, о вкладе в развитие отечественного спорта, о том, как он воспитывал целые поколения чемпионов, формируя у них не только мастерство, но и сильный характер», — поделилась муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Поддержать спортсменов все желающие смогут 12 апреля в 11:00 по адресу: улица Совхозная, дом № 16, строение № 5.

Турнир пройдет в рамках масштабной общественной программы, направленной на сохранение исторической памяти и культурного наследия.