Турнир по фехтованию на шпагах памяти Евгении Скопцовой прошел в Дубне

Соревнования, посвященные памяти мастера спорта международного класса Евгении Скопцовой, провели в Дубне. За победу поборолось более 80 участников.

Спортсмены приехали из городов Московской, Тверской, Костромской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. С приветственными словами к ним обратилась родная сестра Евгении — Наталья.

Турнир проходит уже восьмой раз. Участвуют как новички, так и профессионалы.

Отметим, что Евгения Скопцова стояла у истоков развития фехтования в Дубне. Минувший год спортсмены округа называют успешным.

Почти еженедельно фехтовальщики выезжали на турниры. Две воспитанницы, Арина Тешева и Анна Микелова, входят в состав молодежной сборной России.

Кроме того, в зале провели капремонт. Теперь освещение в нем соответствует всем требованиям.

«Наши спортсмены успешно защищают честь наукограда и региона на всероссийских и международных соревнованиях. Провели в этом году ремонт в зале, чтобы тренировки фехтовальщиков были еще более эффективными», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.