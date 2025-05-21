Турнир по дзюдо «Верь в себя» впервые прошел в Богородском округе

Юные спортсмены 2014–2015 годов рождения из десяти городов Подмосковья собрались в спорткомплексе «Знамя» на турнире по дзюдо. В Ногинске такие соревнования проходили впервые.

Около 150 дзюдоистов продемонстрировали технику, силу духа и стремление к победе, борясь за ценные призы и награды. Победителей ждали набор кимоно, рюкзак, брендированная толстовка, медальница и наушники.

Ребят поддерживали и вдохновляли на победу родители, тренеры, титулованные спортсмены. На торжественном открытии выступили специально приглашенные гости. Творческие номера показали победительница детского Евровидения, а также участники проекта «Голос. Дети».

Турнир стал возможным благодаря поддержке частного инвестора Армаиса Есаяна, искренне вовлеченного в жизнь Богородского округа.

На торжественном открытии с напутственным словом к молодым спортсменам обратился трехкратный чемпион мира по дзюдо, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Александр Михайленко.

Организаторы и участники турнира надеются, что данные соревнования станут традиционными на Богородской земле.