Турнир по дзюдо «Путь к Победе» прошел в Электрогорске

В Спортивном комплексе «Сокол» в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа состоялся турнир по дзюдо «Путь к Победе». В состязаниях приняли участие юные борцы из разных уголков Московской области.

Соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир организовали при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», представители которой отметили важность поддержки детско-юношеского спорта и патриотического воспитания молодежи.

Дзюдоисты и гости состязаний вспоминали о героях, защитивших страну в годы Великой Отечественной войны. Такие мероприятия побуждают участников задуматься о том, что за каждой победой стоит большой труд и уважение к прошлому.

