Турнир по дзюдо прошел в Воскресенске
Соревнования состоялись в спортивном корпусе ВСК «Химик». Турнир был организован в рамках проекта партии «Единая Россия» «Успех в единстве поколений».
Церемонию торжественного открытия соревнований посетили почетные гости — депутат окружного совета Илья Донодин, глава местного отделения Федерации самбо Московской области Андрей Баранов и руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.
Победителями турнира стали Александр Воронцов, Даниил Бубнов, Илья Кузяев, Матвей Шленков, Артем Захаров и Тимур Шукуров. Серебряные медали завоевали Артемий Рузанов, Владимир Плисов, Дильмар Вахитов, Супхан Исмаилов и Адам Алимханов. Бронзовые награды достались Денису Максимову, Илье Курапову, Савелию Ботыгину и Николают Горькову.