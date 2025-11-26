Турнир по дзюдо памяти Вячеслава Сахнова прошел в Лобне

Традиционные соревнования памяти сотрудников специальных подразделений силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, проходят в Лобне в 12-й раз. Турнир носит имя Вячеслава Сахнова, погибшего в 2008 году на Северном Кавказе.

Герой участвовал в контртеррористической операции по предотвращению захвата школы в дагестанском городе Дербент. Благодаря смелым и решительным действиям Вячеслава, который отвлек на себя внимание бандитов, сотрудники спецподразделения смогли перегруппироваться. При выполнении боевой задачи подполковник ФСБ России Вячеслав Сахнов героически погиб. Каждый год его мать вместе с педагогами школы № 6, которая носит имя героя, приходит поддержать участников турнира его памяти.

Участников поприветствовали глава Лобни Анна Кротова, начальник городского отдела МВД России Владимир Демурчян и руководители спортивных организаций. В Лобне накоплен большой опыт проведения таких соревнований, которые всегда проходят на самом высоком уровне. Ежегодно в конце осени Дворец спорта принимает юных спортсменов, для которых победа в мемориале — большая честь и огромное достижение.

«Когда начинаются соревнования, ажиотаж проходит буквально в первые полчаса, и потом наступает такая домашняя спокойная обстановка. Ребята выходят, борются, тренеры дают наставления, и это все спокойно, нет никакой нервозности, поэтому и участники, и тренеры чувствуют себя здесь как дома», — поделился президент клуба «БрандКом-мастерс» Константин Кузнецов.

На татами вышли более 200 участников из Москвы, Подмосковья, Калуги, Твери и Рязани. Их карьера еще только начинается, но каждого отличает желание быть лучшим, стремление одолеть соперника и постоянно совершенствовать свое мастерство.