Турнир по дзюдо памяти сотрудников силовых структур прошел в Лобне

В Лобне прошел традиционный турнир по дзюдо, который посвящен сотрудникам специальных подразделений силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования носят имя Вячеслава Сахнова, который ушел из жизни в 2008 году во время спецоперации на Северном Кавказе.

Поддержать участников пришли друзья и соратники погибшего бойца, педагоги школы № 6 имени Вячеслава Сахнова, а также его мама. Она гордится тем, что с каждым годом в турнире принимают участие все больше спортсменов.

«Собирают детей в таком количестве! У меня настроение отличное, будут сидеть до восьми вечера. Это нужно. Только спорт!» — сказала Тамара Сахнова.

Турнир памяти Вячеслава Сахнова проходит в 11-й раз. На татами вышли юные спортсмены Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы и Твери.

«Данные соревнования — это редкость в плане того, что они проводятся на безвозмездной основе. Спортсмены из различных городских округов и других регионов могут поучаствовать здесь бесплатно. Чтобы содержать и провести данные мероприятия, необходимы средства. Всю функцию на себя берет администрация городского округа, помогает нам в развитии», — отметил исполнительный директор Федерации дзюдо Московской области Артур Курбанов.