Турнир по дзюдо памяти Михаила Шабалина прошел в Подольске

В Климовске состоялся 15-й Традиционный межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны и заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области Михаила Шабалина. В соревнованиях приняли участие более 250 юных спортсменов из различных регионов, включая Москву, Московскую область, Рязань, Тверь и Ярославль.

Михаил Шабалин, переехавший в Климовск в 1951 году, в 1957 году основал первую секцию самбо, заложив основу для развития борьбы в регионе. Его усилия привели к тому, что тысячи молодых людей приобщились к здоровому образу жизни, а многие стали профессиональными спортсменами и тренерами. Сегодня более 850 юношей и девушек округа занимаются дзюдо и самбо, достигая успехов на всероссийских и международных соревнованиях.

Турнир, впервые проведенный в 2008 году, стал значимым событием в спортивной жизни региона и ежегодно привлекает лучших борцов. На торжественном открытии председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин подчеркнул, что такие соревнования по-настоящему важны для юных спортсменов и для многих станут отправной точкой в большой спорт.

Турнир по дзюдо в Климовске продолжает традиции, заложенные Михаилом Шабалиным, и способствует развитию спортивного потенциала молодежи региона.

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