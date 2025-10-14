Турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Фирсова прошел в Серебряных Прудах

Традиционные соревнования состоялись уже в 25-й раз. На татами вышли более 120 юных спортсменов из Подмосковья, Рязани, Тулы, Москвы и Владимирской области.

Турнир посвящен Герою России Сергею Фирсову. Он погиб в бою 7 февраля 1995 года при штурме Грозного. Разведгруппа, которую возглавлял Сергей, увидела, как боевики готовят засаду для батальона. Старшему лейтенанту ничего не оставалось, как вступить в бой. Более сотни врагов взяли разведчиков в кольцо. Солдаты сражались до последнего патрона. Указом президента старшему лейтенанту Фирсову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Живы мы до тех пор, пока жива наша память. Вот сегодняшний 25-й турнир тому подтверждение. На этом примере мы воспитываем, в том числе, и наше подрастающее поколение», — сказал глава муниципалитета Олег Павлихин.

На турнире было разыграно девять комплектов наград. Спортсмены из Серебряных Прудов завоевали три медали.