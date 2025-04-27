Турнир по дзюдо памяти бойцов спецназа прошел в Балашихе

В IX мемориальном межрегиональном турнире по дзюдо приняли участие 500 спортсменов со всей России. Мероприятие провели в спортивном комплексе «Орион».

«Этот турнир посвящен памяти бойцов спецназа, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы стремимся сделать его традиционным и в дальнейшем планируем добиваться присвоения ему более высокого статуса», — отметил один из организаторов соревнований, руководитель и тренер спортивной организации «Барс-Витязь» Александр Сухов.

Наибольшее число спортсменов представила Балашиха — более 230 человек.

За победу боролись юноши и девушки 2010–2016 годов рождения. Участники почтили память бойцов спецназа, погибших по Бамутом.

Почетным гостей стал генерал-майор, руководитель региональной ветеранской организации «Росич» Виталий Мерцалов. Он рассказал спортсменам о подвиге, который совершили спецназовцы 18 апреля 1995 года в Чеченской Республике.

«Сегодня, когда наши военнослужащие продолжают защищать нашу свободу, особенно важно помнить подвиги героев прошлого. Лишь тот народ достоин свободы, кто помнит историю своей земли», — сказал депутат окружного Совета Балашихи Андрей Холод.

Турнир стал важной патриотической акцией, направленной на воспитание уважения к подвигу защитников Отечества.