Турнир по дзюдо памяти бойцов локальных войн прошел в Воскресенске

Традиционный турнир по дзюдо памяти погибших военнослужащих в Афганистане, на территории Северного Кавказа и во время специальной военной операции провели в Воскресенске. Соревнования прошли во Дворце культуры «Юбилейный».

Это уже пятый по счету традиционный турнир. Мероприятие начали с поднятия государственного флага России.

За победу боролись мальчики и девочки от семи лет. Бои проводили по международным правилам: дзюдоистам разрешалось применять, броски, удержания, удушающие и болевые приемы на руки.

В итоге первое место заняла команда Дворца спорта «Юбилейный», второе — сборная городской спортивной школы, третье — ребята из Воскресенского колледжа.

В личном первенстве одержали победу Захар Пучков, Анастасия Долгова, Егор Новиков, Яна Жемерикина, Станислав Кислов, Владислав Мезенцев, Руслан Жемерикин, Роман Хромов, Павел Федосеев, Евгений Гусев, Тимур Билялов, Кристина Жемерикина, Маргарита Захарова, Варвара Федосеева, Егор Орлов, Амир Казаков.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и сувениры.

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