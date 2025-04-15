Турнир по дзюдо памяти Андрея Завьялкина прошел в Ногинске

Традиционные соревнования состоялись в 25-й раз. На татами встретились более 130 спортсменов из России и Белоруссии.

Традиционный турнир по дзюдо прошел в спортивном комплексе «Знамя» и был посвящен памяти 19-летнего Героя России Андрея Завьялкина, погибшего в ходе второй Чеченской войны. Побороться за победу приехали спортсмены разных возрастов из округов Подмосковья, Калужской области и Рязани. Приехали и ребята из братской Белоруссии.

С приветственным словом на открытии выступили глава Богородского округа Игорь Сухин и председатель совета депутатов Владимир Хватов.

«25 лет — четверть века. За это время сменились поколения спортсменов, но память о мужественном бойце спецназа, воспитаннике ногинской школы дзюдо живет. В том числе благодаря таким соревнованиям, благодаря стремлению мальчишек и девчонок проявить себя в упорной борьбе, которая обязательно приведет их к победам и в спорте, и в жизни», — отметил Игорь Сухин.