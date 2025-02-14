Турнир по дзюдо на кубок начальника МВД пройдет в Лобне

Во Дворце спорта «Лобня» пройдет командный турнир по дзюдо для юношей. Среди участников разыграют кубок начальника отдела МВД России по городскому округу.
Организаторы приглашают всех желающих, профессионалов и любителей спорта поддержать лобненских спортсменов.
Мероприятие пройдет 23 февраля в 11:00 во Дворце спорта «Лобня» по адресу: улица Ленина, 65.
В Лобне уделяется большое внимание спортивному развитию детей. В округе работают 18 бюджетных секций, участники которых достигают высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Также началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
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