Турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных» прошел в Лобне | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 16:02 Турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных» прошел в Лобне Телеканал «360»

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В Лобне прошел двенадцатый турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных». Его посвятили победе в Великой Отечественной войне.

В этом году в турнире участвовали 130 юных дзюдоистов, подтверждая высокую популярность этого вида спорта. В общекомандном зачете победила сборная Лобни, что стало ярким подтверждением успешности проекта «Лобня спортивная», направленного на привлечение к спорту детей и взрослых.

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Соревнования проводят в честь братьев Улюшкиных, отправившихся на фронт и не пришедших домой. Их имена стали символами героизма.

Президент клуба «БрандКом-Мастерс» Константин Кузнецов подчеркивает некоммерческий характер соревнований, благодаря чему участие в них является бесплатным.

Соревнования организуются при поддержке местной администрации и Лобненского фонда развития спорта, стремясь каждый год привлекать известных спортсменов для мотивации участников. Тренер юношеской сборной России по дзюдо Кирилл Вопросов отмечает значимость таких мероприятий для развития детско-юношеского спорта.

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