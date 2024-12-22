Турнир по дзюдо ко дню рождения спортшколы «Союз» прошел в Дзержинском

В Дзержинском прошел турнир по дзюдо, посвященный 47-летию спортивной школы «Союз». В нем приняли участие более 100 спортсменов из 16 городов России.

Соревнования проходят в декабре ежегодно.

«Мы приближаемся к полувековому юбилею. Основатель нашей школы Александр Николаевич Волос — мне посчастливилось быть его воспитанником. Конечно, те традиции, которые они заложили, мы стараемся приумножать», — сказал директор спортивной школы Виктор Худяков.

«Союз» — это школа олимпийского резерва, взрастившая не одно поколение спортсменов, многие из которых достигли больших успехов в различных сферах деятельности. Традиционно в декабрьских соревнованиях борцам, которые повысили свою квалификацию, подвязывают пояса.

За время существования школы здесь воспитали 55 мастеров спорта по самбо и дзюдо. Еще один почетный знак и удостоверение мастера спорта по самбо вручили на торжественной линейке Ксении Макаровой.

«Я выигрывала Россию, была призером России. Во взрослом возрасте, так как вернулась недавно, до этих титулов еще не дошли. Но мы будем над этим работать обязательно», — уточнила мастер спорта по дзюдо Ксения Макарова.

В турнире приняли участие борцы до 15 лет в 18 весовых категориях. Поединки длились по три минуты. Задача каждого борца — бросить соперника на спину или на бок. Победу также можно получить болевым приемом или броском.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и ценные призы от спонсоров и организаторов.