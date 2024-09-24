Турнир по дзюдо к Международному дню мира прошел в Лобне

В Подмосковье состоялся первый этап турнира по дзюдо, приуроченного к Международному дню мира. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из разных регионов, но особенно ярко проявили себя воспитанники спортивной школы «Академия спорта» из Лобни, завоевавшие множество медалей.

Золотые медали турнира выиграли Зограб Заргарян, Арина Пуш и Давид Саруханян. Их тренер, Эдуард Манучарян, вместе с Арменом Оганяном сыграли ключевую роль в подготовке своих подопечных.

Серебряными призерами стали Сергей Гуцу и Ульяна Желобанова. Сергей тренируется под руководством Эдуарда Манучаряна, а Ульяна — под началом Акопа Мосесьяна.

Бронзовые награды завоевали Ярослав Лесников, София Иванова, Тимофей Загиров, Владимир Ароян, Вера Обыночная, Эдуард Мартиросян, Александр Меньшиков, Магомед Агасалимов и Александр Смирнов. Их тренерами являются Акоп Мосесьян, Геворг Мосесьян и Армен Оганян.

Этот турнир стал не только важным спортивным событием, но и символом мира и дружбы между народами.

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