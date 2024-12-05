Турнир по дзюдо к 83-летию битвы под Москвой пройдет в Лобне 14 декабря

В Лобне пройдет турнир по дзюдо, посвященный 83-летию со дня начала битвы под Москвой в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится во Дворце спорта имени Сергея Сокола.

Проведение турнира инициировала администрация Лобни. Идею поддержали школа «Академия спорта», Федерация дзюдо и самбо в Лобне и компания «Оникс-ЛР-Групп».

Турнир пройдет в доме № 65 на улице Ленина 14 декабря. На татами встретятся спортсмены из Москвы, Подмосковья, других регионов России и зарубежья. В 10:00 пройдет церемония открытия, в 10:30 — возложение цветов к памятнику и начало соревнований.

Отметим, в Лобне уделяют внимание развитию спорта. В округе работают 18 бюджетных секций. Строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Участники регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Дзюдо — одно из самых популярных направлений.

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