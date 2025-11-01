Турнир по дзюдо для спортсменов с ОВЗ прошел в Раменском
Спортсмены из разных уголков страны встретились в Раменском округе на первом этапе Кубка России по дзюдо среди слабовидящих и незрячих атлетов. Соревнования собрали более 70 лучших участников из 15 регионов России.
В спорткомплексе «Борисоглебский» показали свое мастерство в боевом искусстве и мужчины, и женщины. Участники выступали в классе J1, который предназначен для состязаний атлетов с полной потерей зрения, и в категории J2 — для дзюдоистов с нарушением зрения.
«Спортсмены ориентируются по захвату, ощущают, что делает противник, что они должны сделать, они тренируются в этом и достаточно хорошую демонстрируют технику, если грамотно их тренеры готовят», — рассказала старший тренер сборной по дзюдо, заслуженный тренер России Ольга Дмитриева.
В Кубке России по дзюдо боролись за медали спортсмены разного возраста. Например, Зелимхану Суракатову, который приехал на соревнования в Раменское из Махачкалы, исполнилось 66 лет. Недавно атлет на чемпионате мира по дзюдо занял третье место. У него несколько коллекций медалей. Дочь Зелимхана Суракатова вдохновилась примером отца и тоже стала мастером по дзюдо, а на эти соревнования привезла своих учениц.
На первом этапе Кубка России по дзюдо среди слабовидящих и незрячих спортсменов было разыграно 16 комплектов наград в различных весовых категориях. Победители встретятся в финале, который пройдет в Екатеринбурге в конце ноября.