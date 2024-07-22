Турнир по дворовому баскетболу прошел в Солнечногорске

Турнир по дворовому баскетболу «Вверх» прошел на площадке школы № 4 в Солнечногорске. В соревнованиях приняли участие пять команд муниципалитета.
Состязания организовали активисты «Молодой гвардии» и специалисты Молодежного центра «Возрождение». Главным судьей турнира стал тренер Михаил Васильев.
«Ребята продемонстрировали мастерство, скорость и стратегию на поле, наградив зрителей захватывающими моментами и техничными бросками», — отметил руководитель Солнечногорского отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.
По итогам турнира первое место заняла команда Supsun, второе место у команды «Айс», а третье место досталось команде «Кчау». Победители получили почетные грамоты, медали и фирменный мерч от Молодежного центра «Возрождение».