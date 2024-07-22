Турнир по дворовому баскетболу прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Турнир по дворовому баскетболу «Вверх» прошел на площадке школы № 4 в Солнечногорске. В соревнованиях приняли участие пять команд муниципалитета.

Состязания организовали активисты «Молодой гвардии» и специалисты Молодежного центра «Возрождение». Главным судьей турнира стал тренер Михаил Васильев.

«Ребята продемонстрировали мастерство, скорость и стратегию на поле, наградив зрителей захватывающими моментами и техничными бросками», — отметил руководитель Солнечногорского отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
1/2
Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
2/2

По итогам турнира первое место заняла команда Supsun, второе место у команды «Айс», а третье место досталось команде «Кчау». Победители получили почетные грамоты, медали и фирменный мерч от Молодежного центра «Возрождение».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Примитивные ошибки. Почему случился пожар в квест-комнате в Махачкале

«Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто

Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте