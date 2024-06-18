Турнир по дворовому баскетболу прошел в Солнечногорске

Турнир по дворовому баскетболу «Вверх» прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Участие в нем приняли 11 команд из округа и Зеленограда.

Соревнования организовали местное отделение «Молодой гвардии» и молодежный центр «Возрождение» в рамках проекта «Гвардейская машина». На поле встретились участники в возрасте от 14 до 42 лет.

«Этот турнир проводится раз в месяц в течение всего лета. Наша основная цель — занять молодежь и приобщить ее к спорту», — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.