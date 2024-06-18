Турнир по дворовому баскетболу прошел в Солнечногорске

Фото: МГЕР г.о. Солнечногорск

Турнир по дворовому баскетболу «Вверх» прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Участие в нем приняли 11 команд из округа и Зеленограда.

Соревнования организовали местное отделение «Молодой гвардии» и молодежный центр «Возрождение» в рамках проекта «Гвардейская машина». На поле встретились участники в возрасте от 14 до 42 лет.

«Этот турнир проводится раз в месяц в течение всего лета. Наша основная цель — занять молодежь и приобщить ее к спорту», — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.

МГЕР г. о. Солнечногорск
Фото: МГЕР г. о. Солнечногорск

Победу одержала команда «Песчаный карьер» из микрорайона ЦМИС. Второе место заняла команда No Name из Зеленограда. Третье место досталось команде «Supsun Салют» из микрорайона Тимоново. Все участники получили подарки и грамоты от организаторов.

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