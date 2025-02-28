Турнир по дрон-рейсингу пройдет в Химках 1 марта

На базе филиала «Ракетно-космическая техника» Московского авиационного института состоится чемпионат по авиамодельному спорту в классе гоночных мультироторных моделей F-9U. Турнир соберет пилотов, готовых продемонстрировать свое мастерство в управлении FPV-дронами на высокой скорости.

В рамках соревнований участникам предстоит преодолевать сложные трассы, оборудованные препятствиями и чек-поинтами. Победа зависит не только от скорости, но и от точности управления квадрокоптером. Пилоты будут управлять дронами с помощью VR-очков и контроллеров, что делает гонку еще более зрелищной.

Организаторы отмечают, что подобные турниры способствуют развитию авиамодельного спорта и привлекают молодежь к техническому творчеству. Ранее в Химках уже проходили соревнования по этому виду спорта — в рамках Кубка Московской области участники состязались в классе F-2C.

Чемпионат открыт для зрителей — все желающие смогут посетить мероприятие, насладиться динамичным соревнованием и поддержать участников. Торжественное открытие запланировано на 1 марта в 11:00 по адресу: улица Репина, 3. Вход свободный.