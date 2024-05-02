Турнир по дартсу среди людей с ОВЗ прошел в Воскресенске | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:59 Турнир по дартсу среди людей с ОВЗ прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске состоялся турнир по дартсу в спортивном клубе инвалидов «Лидер». Сорок участников из пяти городов поборолись за медали четвертого этапа «Лиги „Лидера-2024“.

Турнир состоял из отборочной части, в которой участники играли в сектор 20 и финальной части, где четверо лучших среди мужчин и женщин разыграли медали в игру «501».

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Среди женщин победительницей стала Виктория Пронина, серебро у Любови Пушкаревой, а третье место досталось Екатерине Шутовой. В мужском противостоянии Дмитрий Фоничкин занял первое место, вторым стал Павел Дрянин, а бронза досталась Николаю Грачеву.

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