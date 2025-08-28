Турнир по дартсу прошел в Истре

В муниципальном округе Истра прошел турнир по дартсу, который объединил спортсменов со всей страны. Всего участие приняло более 60 человек.

Соревнования организованы в рамках партийного проекта «Старший брат». Участвовать могли как мужчины, так и женщины. 13 спортсменок доказали, что дартс является игрой, где важны точность и выдержка, а не физическая сила.

«Чемпионат собрал рекордное количество участников из разных уголков страны. Такие соревнования не только популяризируют дартс как вид спорта, но и укрепляют спортивные связи между городами. Особенно приятно видеть растущий интерес к этому виду спорта среди женщин», — поделился координатор проекта по муниципальному округу Истра Мурад Билалов.

За победу боролись не только местные спортсмены, но и гости из Москвы, Брянска, Саратова, Иванова, Твери, Новоуральска и Гатчины.