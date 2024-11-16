Турнир по быстрым шахматам среди школьников провели в Химках

Турнир по быстрым шахматам организовали в спортивной школе «Лунево» в Химках. Соревнования посвятили памяти советского гроссмейстера Михаила Таля.

Участие в турнире приняли 26 шахматистов. Первенство разыгрывалось в двух возрастных категориях: 6-8 и 9-14 лет.

Председатель Федерации шахмат перед началом турнира рассказал о жизни и достижениях Михаила Таля. Он посвятил себя любимому виду спорта.

Среди младших участников первое место занял Ростислав Кочетов. Серебро заслужил Александр Чернов, бронзу — Иван Лебедев. Победителем в возрастной категории 9-14 лет стал Микаэль Бедов. Призовые места достались Владимиру Рыжейкину и Дмитрию Абрамову. Победители и призеры турнира получили почетные грамоты и медали. Всем участникам вручили сладкие призы.

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