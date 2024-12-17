Турнир по быстрым шахматам среди детей прошел в Воскресенске

В Воскресенском шахматном клубе состоялся ежегодный открытый детский турнир по быстрым шахматам «Воскресенские надежды — 2024». В нем приняли участие более 50 спортсменов от шести до 15 лет.

В турнире встретились шахматисты, которые занимаются в различных секциях городского округа. Ребята из военно-патриотического клуба «Шторм» впервые сыграли с соперниками.

Турнир состоял из семи туров по швейцарской системе с контролем времени — 10 минут на партию. Интрига сохранялась более трех часов. Шансы были равны сразу у нескольких ребят.

Первое место заняла Анастасия Пухова, второе — Николай Зайцев, третье — Елена Еременко.

В возрасте до 16 лет победил Лев Эрлих, Дмитрий Баринов завоевал серебро, а Олег Лисин — бронзу.

Среду девушек лучшей стала Екатерина Сычева, второй — Ксения Тетеркина и третьей — Осие Хамралиева.

Все участники получили сладкие призы в преддверии Нового года.