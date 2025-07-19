Турнир по быстрым шахматам прошел в школе «Флагман» в Химках

Турнир по быстрым шахматам приурочили к началу Сталинградской битвы. Детям рассказали о значении этого противостояния с вермахтом.

В патриотическом мероприятии приняли участие член Общественной палаты Сергей Вересняк и муниципальный депутат, директор школы Евгений Иноземцев.

«Это отличная возможность совместить изучение истории и игру в шахматы, развивая у детей и патриотизм, и интеллектуальные способности», — сказал Евгений Иноземцев.

В рамках мероприятия активным жителям вручили благодарности.

«Подобные инициативы являются важным шагом в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Они позволяют лучше понять исторические события и воспитывают в детях чувство гордости за свою страну, укрепляют связь между поколениями и формируют активную гражданскую позицию», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Активист партии «Единая России» Евгения Купп добавила, что мероприятие направлено на воспитание патриотизма и ответственности. Подобные встречи помогают жителям осознать свою роль в судьбе Родины.