Традиционный турнир по греко-римской борьбе прошел в Ногинске

Традиционные соревнования по греко-римской борьбе — Кубок имени заслуженного тренера России Дмитрия Антонкина — завершился в Ногинске. В них приняли участие юные борцы из Богородского округа и соседних муниципалитетов.

Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Дмитрий Антонкин всю жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения спортсменов. Он работает тренером более 40 лет. Его воспитанники отмечают, что для многих он как друг и отец. Дмитрий Федорович недавно отметил свой 72-й день рождения. Традиционные соревнования его имени — это серьезный экзамен для воспитанников школы борьбы Богородского округа, так как в них участвуют и борцы из соседних муниципалитетов.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Ольга Попова приняла участие в награждении победителей и вручила сертификат Дмитрию Антонкину в связи с днем его рождения.

«Видеть, как борются эти юные атлеты, невероятно вдохновляет! Поэтому хочу отметить Ивана Руденко — настоящего чемпиона, который постоянно приносит победы Богородскому округу. В честь его заслуг я наградила его сертификатом в спортивный магазин. Пусть наши спортсмены продолжают радовать нас своими победами!» — подчеркнула Ольга Попова.

Победители и призеры турнира получили памятные медали и подарки.

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