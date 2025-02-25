Турнир по борьбе и эстафеты прошли в День защитника Отечества в Химках

Десятки спортивных мероприятий провели в Химках в День защитника Отечества. Так, например, в «Веселых стартах» приняли участие ученики школы № 14.

Гостям мероприятий рассказали историю возникновения праздника, а после этого ребята продемонстрировали свою физическую форму, приняв участие в спортивной эстафете.

«День защитника Отечества — это праздник мужества, силы духа, любви к Отчизне. Важно помнить историю этого дня и подвиги героев», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Помимо этого, турнир по борьбе провели в спортивном комплексе «Юность».

«Соревнования для всех участников стали праздником спорта, здоровья и дружбы. Наши юные химчане, показали, что растет достойная смена защитников Отечества», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Мероприятия стали частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в городском округе с целью формирования чувств патриотизма у подрастающего поколения.