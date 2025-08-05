Турнир по большому теннису прошел в Дубне

Соревнования уже в 26-й раз состоялись на кортах Объединенного института ядерных исследований. Турнир посвятили памяти братьев Венедикта и Бориса Джелеповых — выдающихся российских физиков, участников атомной программы СССР.

Эти соревнования привлекают не только любителей и профессиональных спортсменов из Дубны. В турнире ежегодно участвуют и известные актеры, режиссеры, военные, космонавты, олимпийцы, государственные и общественные деятели.

В течение двух дней за почетные трофеи боролись около 60 игроков. Победителями в мужском разряде стали генерал армии Службы внешней разведки Дмитрий Фаддеев с напарником Олегом Васильевым. Среди смешанных пар лучшими стали дубненцы Алла Павлова и Иван Сушков. Детский зачет второй год подряд выиграл Макар Старченко, на этот раз — в паре с Ксенией Сушковой.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что самый крупный и ожидаемый турнир в Дубне традиционно прошел на высоком уровне. Он поблагодарил организаторов — ОИЯИ, Федерации тенниса Дубны и Северо-западного региона.