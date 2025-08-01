Турнир по большому теннису пройдет в Дубне 2 августа

В Дубне на корте Объединенного института ядерных исследований пройдет турнир по большому теннису. Торжественное открытие запланировано на 2 августа в 12:00, а финал — 3 августа.

Турнир посвятили Венедикту и Борису Джелеповым — выдающимся российским физикам, участникам атомной программы СССР под руководством Курчатова. Они были заядлыми спортсменами и увлекались теннисом. Коллеги играли с ними, когда приезжали в Дубну, а также прогуливались по набережной и обсуждали научные проблемы. Именно так зародился Джелеповский турнир.

Мероприятие проходит в Дубне более 20 лет. Известные актеры, космонавты, общественные и политические деятели играют в теннис с дубненскими учеными. В этом списке также были легендарные звезды кино Николай Караченцов и Александр Пашутин, а в современности — летчик-космонавт, Герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, депутат Государственной Думы Константин Затулин, член Совета Федерации Алексей Синицын и генерал армии Дмитрий Фаддеев.

В 2025 году на корт выйдут более 50 спортсменов. Среди них — профессиональные теннисисты и любители, известные в России личности, физики-ядерщики и научные сотрудники ОИЯИ.

«Это самый крупный и ожидаемый турнир всего года в Дубне, организованный при поддержке ОИЯИ, Федерации тенниса Северо-западного региона и Федерация тенниса Дубны», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, который также не раз был участником турнира.