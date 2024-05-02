Турнир по боксу прошел в дивизии имени Дзержинского в Балашихе | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:49 Турнир по боксу прошел в дивизии имени Дзержинского в Балашихе пресс-служба администрации г. о. Балашиха

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«Кубок Победы» посвятили предстоящему 9 мая. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена.

Турнир по боксу, приуроченный ко Дню Победы, стартовал в спорткомплексе дивизии имени Дзержинского войск Росгвардии в Балашихе. В церемонии открытия участвовали командир ОДОН им. Дзержинского Николай Кузнецов и Герой России, командир 604-го Краснознаменного центра спецназа «Витязь» Александр Белоглазов.

пресс-служба администрации г. о. Балашиха

«Турнир посвящается 79-й годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Отрадно, что с каждым годом количество участников меняется, присутствуют военнослужащие по контракту и по призыву. В финал всегда выходят самые достойные бойцы. И в этом году, надеюсь, мы вновь увидим красивые поединки. Желаю всем честных боев, чтобы каждый видел в сопернике такого же воина-дзержинца, чтобы понимал, что перед тобой — твой брат», — сказал командир ОДОН им. Дзержинского Николай Кузнецов.

Соревнования проходили в девятый раз. Приняли участие 64 бойца-дзержинца в восьми весовых категориях. Всего в «Кубке Победы» было девять мастеров спорта. За поединками следили профессиональные судьи из федерации бокса Москвы. Финальные поединки проведут 4 мая.

По итогам турнира сборная команда военнослужащих из восьми человек защитит честь и достоинство дивизии на чемпионате Росгвардии, который пройдет в Сочи с 14 по 18 мая.

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