Турнир по боксу прошел на стадионе «Химик» в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Турнир на призы главы городского округа Чехов прошел на стадионе «Химик». Участие в соревнованиях приняли спортсмены из городов южного Подмосковья.

Чехов на турнире представляли воспитанники спортивной школы бокса «Витязь» имени Александра Поветкина, училища олимпийского резерва № 4 и спортивного клуба «Богатырь-13».

«У нас в Чехове бокс на самом деле очень модный. Можно сказать, кузница боксеров — это город Чехов», — отметил тренер спортивной школы «Витязь» имени Поветкина Иван Баланов.

Помимо непосредственно боев на ринге, зрители могли увидеть демонстрационные выступления и мастер-классы от опытных тренеров и боксеров. Турнир получился интересным и зрелищным.

Соревнования прошли в рамках программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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