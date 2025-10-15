Турнир по боксу «Первый старт» прошел в Раменском

В округе завершился открытый турнир по боксу «Первый старт», собравший на ринге спортивного комплекса «Борисоглебский» 90 боксеров из разных городов Подмосковья и Москвы. Юные спортсмены из Раменского, Жуковского, Бронниц, Ленинского округа и столицы продемонстрировали свои навыки.

По словам организаторов, турнир «Первый старт» стал праздником бокса, привлекшим внимание многочисленных зрителей, тренеров и специалистов. Открывал турнир и награждал победителей президент Федерации бокса и кикбоксинга Раменского округа Юрий Ермаков. Как рассказали организаторы, во время поединков все боксеры показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали тактическое мышление и спортивный характер.

«Турнир стал важным этапом в развитии молодых боксеров и популяризации этого вида спорта в регионе», — сообщили в Раменской федерации бокса и кикбоксинга.