Турнир по боксу памяти Станислава Сорокина пройдет в Богородском округе

33-й открытый турнир по боксу памяти Станислава Сорокина состоится в пятницу, 19 июня, в Центральном парке Ногинска. На ринге встретятся более 60 боксеров из разных городов Подмосковья.

Станислав Сорокин — бронзовый призер Олимпиады в Токио. Он начал свою спортивную карьеру в Ногинске. Занимался в секции стадиона «Спартак». В 1969 году открыл первый специализированный зал бокса. В 2008 году была образована Ногинская федерация бокса его имени. Начало поединков — в 17:00. Самому турниру будет предшествовать концертная и развлекательная программа.

Неделя в парках округа будет наполнена и другими событиями. Суббота по традиции начнется со спортивных активностей в Центральном парке. В 9:00 все желающие приглашаются на легкоатлетический забег вместе с движением «5 верст», а в камерном зале с 9:00 запланированы занятия нейрофитнесом.

В этот же день парки Центральный, Глуховский, «Роща» и «Липовая аллея» приглашают детей на системные спортивные, игровые и творческие программы. Начало в 12:00 в парках «Роща» и Центральном и в 16:00 в «Липовой аллее» и Глуховском.

В 13:00 на сцене Центрального парка состоится концерт эстрадного оркестра JP big band под управлением Александра Дубровского. В 21:00 парки «Липовая аллея», Центральный и Глуховский приглашают на кинопоказ под открытым небом.