Турнир по боксу памяти Маршала Мерецкова прошел в Зарайске

Во Дворце спорта «Зарайск» состоялся открытый турнир по боксу, посвященный памяти Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова. В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из Зарайска, Коломны, Воскресенска, Ступина, Егорьевска, Белозерска и Бронниц.

Команда Дворца спорта «Зарайск» под руководством тренера Николая Ионова представила семь боксеров. Пятеро из них стали победителями в своих весовых категориях: Марк Журавлев занял первое место, братья Максим и Андрей Муравьевы также победили в своих весовых категориях, Сергей Мурлыкин одержал досрочную победу нокаутом. Также Роман Сулягин провел сложный бой, но уступил сопернику из Егорьевска.

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко открыл соревнования, подчеркнув важность таких турниров для воспитания силы духа и патриотизма у молодежи.

Турнир собрал как опытных боксеров, так и молодых перспективных спортсменов, продемонстрировавших высокий уровень мастерства. Победы зарайских боксеров на турнире памяти Маршала Мерецкова стали значимым достижением для местного спорта и подтверждением высокого уровня подготовки спортсменов Зарайска.