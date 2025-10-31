Турнир по боксу «Открытый ринг» прошел в Ногинске

Бокс в Ногинске пользуется заслуженным признанием и любовь. Из стен школы бокса вышло много прославленных спортсменов, которые и сегодня на международной арене доказывают высокий уровень подготовки и профессионального мастерства. А начинали они свою карьеру с турниров, которые традиционно устраиваются в Ногинске.

На ринг вышли 30 боксеров, образовавшие 15 спортивных пар. Это свидетельствует о высоком статусе и популярности турнира, который является площадкой для демонстрации мастерства и силы духа. Спортсмены продемонстрировали выдающуюся технику, волю к победе и настоящий боксерский характер.