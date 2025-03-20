Турнир по боксу на призы заслуженного тренера Виктора Агеева прошел в Балашихе

Уже 25-е всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта и тренера СССР Виктора Агеева завершились в Балашихе. С 15 по 18 марта в Ледовом дворце «Арена Балашиха» собрались 84 спортсмена из 23 регионов страны, чтобы побороться за титулы в 11 весовых категориях.

Турнир был организован спортивным клубом имени В. П. Агеева при поддержке администрации Балашихи и благотворительного фонда «Русь». Поединки проходили в течение четырех дней, и на них собрались как опытные боксеры, так и новички, впервые участвующие в соревнованиях.

Президент спортклуба Виктор Тюменев отметил, что среди участников были международные мастера спорта и молодые таланты.

Балашиху представляли девять боксеров клуба, и двоим из них удалось пробиться в финалы. Виталий Бойцов в весе до 57 килограммов одержал победу по очкам над Кириллом Локотковым из Ханты-Мансийского автономного округа. Мастер спорта международного класса Виталий занимается боксом с 2008 года и сейчас является третьим номером сборной России в своем весе. Скоро он отправится на сборы национальной команды в Кисловодск.

Рафик Амирханов также стал победителем в весе до 60 килограммов, одолев астраханца Тимура Файзулдаева. Оба спортсмена тренируются под руководством Рината Исмагилова.

Турнир имени Виктора Агеева проводится в Балашихе с 2001 года и стал знаковым событием для бокса в России. Виктор Агеев — заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион Европы, он известен своими заслугами в развитии спорта и физической культуры в стране.