Турнир по боксу ко Дню военного разведчика прошел в Пушкино

Матчевая встреча «Путь к победе», посвященная 20-й годовщине Дня военного разведчика, состоялась 5 ноября во Дворце спорта «Пушкино». За награды боролись участники в возрасте от 19 до 35 лет.

На открытии турнира с приветственной речью выступил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Турнир по боксу — это знак уважения к людям, чья служба требует мужества, выдержки и высокого профессионализма. Военные разведчики — это люди, чья работа чаще всего остается в тени. Их подвиги редко становятся достоянием гласности, но именно они порой определяют исход сражений и спасают тысячи жизней», — отметил руководитель муниципалитета.

После минуты молчания в память о героях на ринг вышли сборные команды Вооруженных сил России и спортсменов Московской области. На турнире в семи весовых категориях провели девять поединок. Боксеры продемонстрировали не только честную, но и красивую борьбу.

Собранные во время матчей гуманитарные грузы и средства сразу после турнира отправили в зону проведения спецоперации.