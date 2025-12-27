Турнир по боксу ко дню рождения чемпиона Олега Григорьева прошел в Дмитрове

Состязания по боксу состоялись в парке «Экстрим» в Дмитрове. Участниками стали спортсмены, тренеры, ветераны спорта и болельщики из Москвы и Подмосковья.

За победу поборолись 30 лучших спортсменов Московской области. На турнире присутствовал сам именинник — один из самых ярких представителей советской школы бокса, заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион 1960 года в Риме, трехкратный чемпион Европы и шестикратный чемпион СССР Олег Григорьев и его супруга, чемпионка мира по спортивной гимнастике, Любовь Богданова.

«Олег Георгиевич — это пример силы характера, преданности спорту и настоящего чемпионского духа. Для ребят, которые сегодня выходят на ринг, такие встречи становятся важной мотивацией и ориентиром на будущее», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Всего спортсмены из Дмитрова выиграли 15 медалей, из них 13 — золотых и две — серебряные.