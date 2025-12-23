Турнир по боксу «Богатырь» прошел в Щелкове

В Универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» состоялся крупный турнир по боксу под названием «Богатырь». Мероприятие привлекло внимание широкой аудитории любителей спорта и стало знаковым событием для всех поклонников бокса в Москве и Московской области.

Турнир собрал более восьмидесяти участников разных возрастных категорий, начиная с десяти лет и старше. Это позволило молодым спортсменам впервые выступить на профессиональной арене, обменяться опытом с опытными мастерами и проверить свои силы в соревнованиях.

«Турнир продемонстрировал высокий уровень подготовки боксеров и подарил зрителям зрелищные поединки. Особое значение имело судейство заслуженного мастера спорта СССР Сергея Лосева. Его профессионализм помог создать атмосферу равноправия и уважения среди участников», — сообщили организаторы.

По словам директора комплекса Кирилла Строкова, соревнования призвано стать лишь первым звеном в цепи регулярных мероприятий. Он подчеркнул важность не только организации площадки для выступлений молодых спортсменов, но и создания полноценной среды для их профессионального развития. Он выразил уверенность, что серия турниров станет традицией, способствующей раскрытию новых талантов.