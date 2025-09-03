Турнир по бочче ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Подольске

Спортивный клуб «Корсар-спорт» провел соревнования по бочче ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие порядка 15 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Стратегическая игра развивает меткость, глазомер и мышление. Задача игроков — подкатить свои цветные мячи как можно ближе к белому мячу, который бросается в начале игры. У каждого участника есть шесть мячей своего цвета.

Среди мужчин первое место занял Константин Шаханов, второе — Сергей Чельцов, третье — Михаил Калинин. У женщин победила Светлана Чубукова, серебро у Евгении Трощук, бронза у Софии Ахмадулиной.

В завершение соревнований победителей и призеров наградили грамотами и медалями. Напомним, в России День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают ежегодно 3 сентября.