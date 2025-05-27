Турнир по баскетболу «Золотой мяч» завершился в Раменском

В муниципальном округе завершился ежегодный двухдневный турнир по баскетболу «Золотой мяч», в котором приняли участие сильнейшие детские команды Московской области. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Борисоглебский».

В турнире участвовали команды из различных городов, включая Раменское, Мытищи, Химки, Лыткарино и Павловский Посад. Юные баскетболисты состязались в двух возрастных категориях: 2015 и 2016 годов рождения.

В категории юношей 2015 года рождения победителем турнира стала команда из Мытищ. Второе место заняла команда из Лыткарина. Бронзовые медали завоевали юные баскетболисты из спортшколы «Старт». Четвертое место занял Павловский Посад, а на пятом месте финишировала команда из Химок.

В категории 2016 года рождения наибольший успех ждал команду из Химок, которая заняла первое место. Второе место досталось команде «Волки-1» из спортшколы «Старт», а третьими стали юные спортсмены из команды «Рам ФБ». Четвертое место заняла команда «Волки-2» из той же спортшколы, а пятую позицию заняли баскетболисты из Павловского Посада.