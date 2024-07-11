Турнир по баскетболу в формате 1×1 впервые прошел в Чехове

Фото: Телеканал «360»

Профессиональные спортсмены и любители баскетбола приняли участие в турнире в Чехове. Он впервые прошел в формате 1×1 в октагоне.

Соревнования состоялись в рамках второго этапа турнира B1BOX. Участники — не только российские спортсмены, но и баскетболисты пяти иностранных государств. В том числе представители Армении, Египта, Соединенных Штатов Америки, Китая и Ирана.

«Такой интернациональный состав подобрался, я думаю, что будет интересно. Всегда интересно играть с ребятами из других стран, потому что местных уже знаешь, мы друг к другу привыкаем, а иностранец для тебя всегда закрытая книга. Я планирую победить, потому что я прилетел из Перми, проделал такой путь и не хотелось бы, чтобы это было зря», — сказал победитель прошлого сезона турнира Павел Казакевич.

Турнир также собрал более 100 болельщиков.

«Есть воспитанники, которые играют, есть мастера, которых мы делаем. То есть люди не просто любители, а профессионалы своего дела, для которых это работа, которые тренируются не просто так», — прокомментировал тренер спортивной школы по баскетболу «Витязь» в Чехове Андрей Захаров.

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