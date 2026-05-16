Турнир по баскетболу с олимпийской чемпионкой прошел в Раменском округе

Традиционное спортивное мероприятие «На баскетболе с Ириной Аввакумовой» состоялось в Чулковской школе № 20. Ирина — серебряный призер Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина.

Спортсменка приехала в родную школу, чтобы вдохновить школьников разного возраста на успехи. Мужские и женские команды показывали баскетбольное мастерство и боролись за медали. Ученица Чулковской школы Дарья Бондаренко рассказала, что их школа победила в этом году, и они участвуют в этих соревнованиях много лет подряд, с самого детства.

Юбилейный сезон мотивации от Ирины Аввакумовой традиционно направлен на развитие массового детского спорта. Учитель физической культуры Геннадий Фоломеев отметил, что главная цель — чтобы дети загорались спортом и проявляли себя на уроках.

Соревнования стали для школьников не просто игрой, а настоящим праздником спорта, где они не только проявили командный дух, но и вышли на новый уровень развития в баскетболе.