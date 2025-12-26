Турнир по баскетболу провели для студентов в колледже «Подмосковье»

Баскетбольный турнир среди студентов провели в колледже «Подмосковье» с 12 по 25 декабря. В нем участвовали более 200 ребят.

Как сообщили в региональном Минобразования, идею проведения турнира поддержали учащиеся всех подразделений колледжа в Химках, Лобне, Солнечногорске и Клину. Всего в мероприятии участвовали 247 человек. Они смогли продемонстрировать свои навыки и командный дух.

«Баскетбол, как быстрая и динамичная игра, позволил участникам продемонстрировать свою технику владения мячом и умение эффективно разыгрывать комбинации. В ходе турнира зрители стали свидетелями ярких моментов, включая дальние броски и стремительные проходы под кольцо», — сказали в ведомстве.

Победителей турнира наградили медалями и грамотами.